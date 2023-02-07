Стало известно о тяжелом состоянии попавшего в реанимацию Сванидзе

Mash: у Сванидзе диагностировали пневмонию, септический шок и нарушения в работе мозга

Врачи диагностировали у журналиста и телеведущего Николая Сванидзе, попавшего в больницу в начале февраля, дыхательную недостаточность на фоне двусторонней внебольничной пневмонии и выявили нарушения в работе мозга. Сванидзе находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает Mash в Telegram.

Как стало известно журналистам, врачи также диагностировали у ведущего отек легкого, сепсис и септический шок. Сванидзе находится в реанимации. Его состояние специалисты оценивают как крайне тяжелое.

О госпитализации Сванидзе стало известно 6 февраля. По данным телеканала «360», журналиста подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако помощница Сванидзе Оксана Ерофеева опровергла эту информацию. Позже издание Baza сообщило, что журналист находится в отделении реанимации инфекционной клинической больницы №1.

Сванидзе начал работать на российском телевидении в 1991 году. В настоящее время ведет несколько программ на ТВ и радио, является членом бюро Союза журналистов Москвы, преподает в столичном институте «Останкино». В ноябре 2022 года президент России Владимир Путин исключил Сванидзе из Совета по развитию гражданского общества и правам человека.