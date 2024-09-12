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05:00, 13 сентября 2024Экономика

В продаже появилось логово Зеленого Гоблина

NYP: за нью-йоркский пентхаус со съемок «Человека-паука» просят почти $2 млн

Кадр: фильм «Человек-паук»

Логово персонажа известного американского фильма Зеленого Гоблина ищет нового хозяина. В продажу поступил пентхаус, в котором снимали супергеройскую сагу «Человек-паук», пишет New York Post (NYP).

Квартира послужила декорацией для дома семьи Озборнов, когда в режиссерском кресле сидел Сэм Рейми. По ходу сюжета становится ясно, что глава семейства является заклятым врагом человека-паука — Зеленым Гоблином. В последний раз апартаменты сменили владельца в 2022-м. Тогда сделка обошлась в 1,8 миллиона долларов. Теперь их оценивают почти в 2 миллиона (178 миллионов рублей).

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Объект экспонируется в Нью-Йорке на верхних этажах Виндзор-тауэра. На первом этаже триплекса располагается фойе с уборной, украшенной фресками с изображением древних руин. Винтовая лестница с вручную расписанными перилами ведет на второй этаж, где разместилась гостиная с дровяным камином эпохи «ревущих 20-х» и современная кухня. Также здесь находится единственная спальня с двумя гардеробными и отделанной мрамором ванной. Воздушности помещениям добавляют потолки высотой в 5,5 метра. Благодаря четырехметровым окнам комнаты заливает солнечным светом. На крыше обустроена 30-метровая терраса с живописными видами.

Это здание почти с вековой историей было не раз увековечено в кинематографе. Здесь проходили съемки картин «Ультиматум Борна», «Лицо со шрамом» и третьей части «Крестного отца».

Ранее в продаже появился дом, в котором проходили съемки мюзикла «Немного жизни, немного любви». Главную роль в ленте исполнил король рок-н-ролла Элвис Пресли.

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      Виктория Клабукова
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