На продажу выставлен особняк из фильма с участием короля рок-н-ролла

Fox: особняк из фильма, в котором сыграл Элвис Пресли, продается за $8 млн

Особняк, в котором проходили съемки фильма с Элвисом Пресли в главной роли, выставлен на продажу. За дом на побережье просят 8 миллионов долларов, передает телеканал Fox.

В 1968 году усадьба стала декорацией для комедийного мюзикла «Немного жизни, немного любви», в котором король рок-н-ролла сыграл беспечного газетного репортера. Само здание было построено двумя годами ранее, в 1966-м. Поместье сменит хозяев впервые за 40 лет.

Лот расположен в небольшом эксклюзивном анклаве на частной закрытой дороге в Малибу на пляже Эль-Матадор. На 266 квадратных метрах разместились четыре спальни и столько же ванных. Дом отреставрировали совсем недавно, поэтому в интерьере использованы последние дизайнерские решения. В главной спальне оборудована зона отдыха с картинными окнами во всю стену и раздвижными дверьми на балкон. В ванной комнате присутствует много винтажных элементов декора. В гостиной стоит уютный кирпичный камин, а из окон открывается живописный вид на Тихий океан. Террасы в поместье представляют собой две деревянные палубы.

Ранее дом-музей Элвиса Пресли спасли от мошенников. Суд штата Теннесси остановил аукцион по продаже легендарного поместья «Грейсленд», ставшего меккой для поклонников музыканта.