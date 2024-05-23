Музей короля рок-н-ролла спасли от мошенников

Суд остановил торги по продаже поместья Элвиса Пресли из-за мошенничества

Суд штата Теннесси остановил аукцион по продаже поместья Элвиса Пресли «Грейсленд». Документы, запустившие процедуру торгов, признали поддельными, передает телеканал Fox.

Единственная дочь короля рок-н-ролла Лиза Мари Пресли оформила кредит на 3,8 миллиона долларов под залог особняка, но не успела выплатить его до своей смерти. По трастовому договору дом перешел компании Naussany Investments and Private Lending, решившей организовать аукцион.

Однако внучка Элвиса, будучи единственной наследницей «Грейсленда», обратилась в суд. Она утверждает, что это затея мошенников, а в продаже участвует подставная фирма. Подпись Пресли в купчей вызвала у суда сомнения, и торги заморозили. Стороне защиты предоставили время для подтверждения документов. Также судья назвал поместье уникальным для штата культурным объектом, потеря которого станет непоправимым ущербом.

Элвис купил особняк в 1957 году за 102 тысячи долларов. В 1982 году, когда в усадьбе открыли музей, «Грейсленд» стал меккой поклонников музыканта. Здесь экспонируются не только вещи и костюмы Пресли, но и целый личный джет. В 1991 году поместье включили в Национальный реестр исторических мест США, а в 2006-м — наделили статусом Национального исторического памятника.

В 2020 году дом подвергся атаке активистов движения Black Lives Matter. Тогда ремонт оценили в 150 тысяч долларов.