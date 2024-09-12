Стало известно об ударе по полигону с иностранными инструкторами ВСУ

Подполье: ВС России ударили по полигону с инструкторами ВСУ под Харьковом

Вооруженные силы (ВС) России ударили по полигону с инструкторами Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Харьковом. Об этом РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Как сообщил Лебедев, ВС России нанесли удар по объекту ВСУ в городе Дергачи Харьковской области около 17:00 12 сентября. Российские военные ударили фугасной авиационной бомбой (ФАБ) по полигону и расположенному рядом гостевому дому.

«В гостевом доме проживают иностранцы. Говорят на французском. На полигоне они часто стреляют, учат ВСУ, иногда с утра, иногда поздно вечером», — подчеркнул подпольщик. Сообщается, что вскоре после попадания ФАБ произошла повторная детонация.

Ранее Лебедев заявил о возможном ударе ФАБ по бойцам «Азова» (организация признана террористической и запрещена в России) в Харькове.