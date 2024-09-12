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12:33, 12 сентября 2024Экономика

Москва приблизится к тепловому рекорду начала прошлого века

Синоптик Тишковец: Москва рискует повторить тепловой рекорд 1909 года

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Нетипичная для сентября жара, наблюдающаяся сейчас в Москве, приближается к рекордной. Каким был самый знойный сентябрь за историю наблюдения в столичном регионе, в своем Telegram-канале рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

В ночь на четверг, 12 сентября, столбики термометров держались на отметке в плюс 16,6 градуса. Такой теплой ночи, по сведениям синоптика, не было в столице с 1948 года. «Такие показатели в сентябре соответствуют ночной норме субтропического Сочи», — отмечает Тишковец.

В пятницу мегаполис рискует подобраться к погодному рекорду 115-летней давности. По данным метеоролога, в пятницу ожидается плюс 26-29 градусов, по области воздух прогреется до плюс 25-30 градусов. Если прогноз сбудется, то Москва повторит рекорд 1909 года, когда термометры показали отметку в 27,4 градуса тепла. Летняя жара задержится в столице еще как минимум на 10 дней, обещает Тишковец.

Скептически к вероятным тепловым рекордам в Москве отнесся синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин. «У нас в 1909 году температура 10 сентября поднималась до 29,5 градуса. Вообще сентябрь в начале XX века был достаточно жарким в Москве и области», — рассказал он. По его сведениям, в Подмосковье на этой неделе температура будет держаться на уровне плюс 22-27 градусов.

Ранее москвичам назвали дату окончания «сентябрьского лета». Оно, вероятно, продлится до 17-18 сентября. Сильных осадков в этот период не прогнозируется.

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      Виктория Клабукова
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