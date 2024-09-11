Москвичам спрогнозировали конец «сентябрьского лета»

Синоптик Шувалов: «сентябрьское лето» завершится в Москве 17-18 сентября

По-летнему жаркие дни простоят в Москве до следующей недели. Когда в столице наступит осеннее похолодание, NEWS.ru рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов.

По прогнозам синоптика, летние температуры задержатся в городе до середины месяца. «Такое "сентябрьское лето" продолжит радовать москвичей теплой погодой до 17-18 сентября», — пообещал Шувалов. Днем воздух прогреется до плюс 25-26 градусов, а по ночам за счет облачности столбики термометров опустятся до 11-16 градусов тепла. В центре столицы ночные температуры составят до плюс 15 градусов, отметил специалист.

Сильных осадков практически не ожидается, уверяет Шувалов. Небольшой дождь, по его данным, пройдет в четверг, 12 сентября. «Но в основном характер погоды в ближайшие дни не изменится», — поделился метеоролог с изданием.

Знойные выходные, 14-15 сентября, москвичам прогнозирует и главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, температура в эти дни будет больше соответствовать климатической норме начала августа.