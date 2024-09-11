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13:00, 11 сентября 2024Экономика

Москвичам пообещали августовскую погоду

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается августовская погода

Фото: Максим Мишин / АГН «Москва»

В выходные, 14 и 15 сентября, температурные значения в Москве будут соответствовать августовским, пообещала жителям столицы главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует РИА Новости.

С начала следующей недели, 16 сентября, тепло начнет покидать регион. В выходные будет сохраняться влияние антициклона, осадков не ожидается. Поэтому синоптик посоветовала москвичам успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать.

«Минимальная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов, дневная температура — 22-27 градусов. То есть по характеру погода, конечно, будет соответствовать больше началу августа месяца», — рассказала Позднякова.

Ранее жителей Центральной России предупредили, что в ближайшую неделю в регионах будет сохраняться аномальная погода. Температуры воздуха будут превышать норму на 6-10 градусов и достигнут плюс 24-30 градусов Цельсия.

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      Нина Ташевская
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