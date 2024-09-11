Москвичам пообещали августовскую погоду

Синоптик Позднякова: в выходные в Москве ожидается августовская погода

В выходные, 14 и 15 сентября, температурные значения в Москве будут соответствовать августовским, пообещала жителям столицы главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова. Ее цитирует РИА Новости.

С начала следующей недели, 16 сентября, тепло начнет покидать регион. В выходные будет сохраняться влияние антициклона, осадков не ожидается. Поэтому синоптик посоветовала москвичам успеть воспользоваться почти летней погодой, искупаться и позагорать.

«Минимальная температура в регионе будет колебаться от 11 до 16 градусов, дневная температура — 22-27 градусов. То есть по характеру погода, конечно, будет соответствовать больше началу августа месяца», — рассказала Позднякова.

Ранее жителей Центральной России предупредили, что в ближайшую неделю в регионах будет сохраняться аномальная погода. Температуры воздуха будут превышать норму на 6-10 градусов и достигнут плюс 24-30 градусов Цельсия.