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22:29, 12 сентября 2024Мир

Трамп отказался провести новый раунд дебатов с Харрис

Трамп отказался провести третий раунд дебатов с Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото:: Evelyn Hockstein / Reuters

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что отказывается провести новый раунд дебатов со своим оппонентом от Демократической партии вице-президентом Камалой Харрис. Об этом сообщает ТАСС.

Трамп отказался провести третий раунд дебатов с Харрис и подчеркнул, что согласно опросам, он одержал победу в первой встрече. Затем Харрис запросила вторую, однако «не явилась на дебаты на Fox и отказалась выступать на NBC и CBS».

«Камала должна сосредоточиться на том, что ей следовало делать в течение последнего почти четырехлетнего периода. Третьих дебатов не будет», — заключил он.

Дебаты Трампа и Харрис прошли 10 сентября. Бывший американский лидер оценил прошедшие теледебаты как «лучшие за всю его политическую карьеру».

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      Марина Совина
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