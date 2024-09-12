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05:39, 12 сентября 2024Мир

Трамп заявил о нежелании проводить новый раунд дебатов с Харрис

Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с Камалой Харрис
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Caitlin Ochs / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что не хочет проводить еще один раунд дебатов с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Об этом сообщает Fox News.

«Это как в единоборствах: когда бой был плохим, бойца отправили в нокаут или он проиграл, первое, что он говорит: "Хочу реванш". Я должен подумать об этом, возможно, мне не стоит этого делать», — отметил бывший американский лидер. Политик также назвал это «лучшими дебатами за всю историю».

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Камалы Харрис призвал Трампа провести еще один раунд дебатов. Представитель штаба Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявил, что «под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Харрис или отступлением с Трампом».

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      Марина Совина
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