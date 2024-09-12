У россиянина в гараже нашли крупный схрон с оружием

У жителя Челябинска обнаружили схрон с оружием и боеприпасами в гараже

В Челябинске полицейские обнаружили в гараже у местного жителя крупный схрон с оружием и боеприпасами. Об этом в четверг, 12 сентября, в своем Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

В гараже оказалось 28 дымовых шашек, обрез гладкоствольного охотничьего ружья, изготовленный кустарным способом, свыше килограмма дымного пороха, а также более 350 патронов разного калибра к гладкоствольному и нарезному оружию. Задержанный рассказал, что большую часть подпольного арсенала унаследовал от отца, но решил не оформлять полученное наследство в надежде, что его тайник никто не найдет.

В отношении россиянина возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 222.1 («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») УК РФ. Следственные действия продолжаются.

Ранее сообщалось, что полицейские нашли крупный арсенал в подвале дома российского пенсионера.