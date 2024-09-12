«Экология России»: в Арктике нашли рыб с деформацией позвоночника

Российские ученые нашли в Арктике странных кривых рыб. У особей, в частности, обнаружили деформацию позвоночника, пишет портал «Экология России».

Команда ученых из Института океанологии РАН, Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН и Дагестанского университета впервые описали случаи изменения цвета кожи, в частности, альбинизма, отклонения в развитии внешних органов (глаз, челюстей, плавников), деформации и искривления туловища у особей беринговоморской палтусовидной камбалы. В западной части Чукотского моря обнаружили также особей сайки с деформацией позвоночника.

Ученые считают, что аномалии могли быть вызваны состоянием окружающей среды — загрязнениями, обилием паразитов, механическими воздействиями. Вместе с тем наиболее вероятной причиной изменений ученые называют климатические изменения в Арктике в последние годы.

Ранее биологи из США поймали рыбу с необычным искривленным позвоночником. Длина улова составила около 80 сантиметров, а вес — 4,8 килограмма.