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15:03, 12 сентября 2024Россия

Украина бросила войска на прорыв еще одного участка российской границы

МО: ВС России отразили попытки ВСУ прорвать границу у сел Новый путь и Медвежье

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian 24th Mechanised Brigade / AP

Украина бросила войска на прорыв еще одного участка российской границы близ сел Новый путь и Медвежье в Курской области. Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны России.

По информации оборонного ведомства, всего за минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли четыре попытки прорвать этот участок — все они были отражены российскими военными. Уточняется, что в боях на этом участке Вооруженные силы (ВС) уничтожили до 55 украинских бойцов, а также несколько единиц техники.

«[ВС России уничтожили] четыре танка, три бронетранспортера, восемь боевых бронированных машин и две инженерные машины разграждения», — сообщили в Минобороны.

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Ранее военкор Александр Коц заявил, что на курском направлении кончились мотивированные подразделения ВСУ. По заявлению журналиста, атакующие Курскую область части ВСУ стали похожи на «вялый пластилин». «Есть те, кого на улице Винницы или Сум схватили всего три недели назад», — подчеркнул Коц.

Бои с украинскими подразделениями продолжаются в Курской области с 6 августа — с момента атаки на этот регион прошло более месяца

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      Марк Леонов
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