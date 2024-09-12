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12:06, 12 сентября 2024Бывший СССР

Украине предрекли изменения в порядке призыва в армию из-за потерь

Военный эксперт Дандыкин допустил снижение призывного возраста на Украине

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Reuters

Украина будет вынуждена компенсировать большие потери в Вооруженных силах страны (ВСУ) путем возвращения беженцев и снижения призывного возраста, предположил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Изменения в призыве в армию Украины он предрек в разговоре с «Лентой.ру».

«У ВСУ сейчас большие потери на Курском направлении, на Донецком. Соединения сильно потрепаны, их перебрасывают с направления на направление, пока есть такая возможность. Может, до зимы ВСУ надеются отсидеться — не зря же снова пошли рассуждения о переговорах», — заметил Дандыкин.

По его словам, под Курском уже воюют подразделения из глубины Украины, в том числе, президентская бригада. Кроме того, военный эксперт указал на начавший ощущаться дефицит тяжелой техники, много из которой было уничтожено в российском регионе.

«Убыль людей очень большая, мобилизация этого уже не покрывает. Не зря создали Министерство по возвращению беженцев — там можно набрать где-то до восьми миллионов человек. Также, вероятно, будут снижать возраст призыва до 20-18 лет», — предположил собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Минобороны сообщали, что ВСУ за сутки потеряли 2025 солдат. Самые большие потери противник понес в зонах контроля подразделений группировок российских войск «Юг» и «Центр» — 655 и 510 бойцов соответственно.

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