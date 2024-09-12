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00:29, 12 сентября 2024Мир

Украинец открыл стрельбу по прохожим в европейской столице

Украинец открыл стрельбу из ружья по прохожим в Варшаве

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Украинец открыл стрельбу по прохожим в Варшаве, после чего забаррикадировался в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на улице Кохановского европейской столицы. Местные жители сообщили в полицию о мужчине, который стрелял по прохожим с балкона собственной квартиры. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения.

Возмутитель спокойствия забаррикадировался в квартире и выкрикивал нечленораздельные фразы. Затем он поджег вещи и начал выбрасывать их.

Стражи порядка забросили в помещение несколько светошумовых гранат, после чего задержали украинца. Возмутителя спокойствия доставили на психиатрическое освидетельствование.

Ранее житель Донецка напал с ножом на прохожих, его задержали прибывшие на место полицейские. От действий злоумышленника пострадали три человека.

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      Евгений Силаев
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