Украинец открыл стрельбу по прохожим в европейской столице

Украинец открыл стрельбу из ружья по прохожим в Варшаве

Украинец открыл стрельбу по прохожим в Варшаве, после чего забаррикадировался в квартире. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел вечером 10 сентября на улице Кохановского европейской столицы. Местные жители сообщили в полицию о мужчине, который стрелял по прохожим с балкона собственной квартиры. На место прибыли сотрудники антитеррористического подразделения.

Возмутитель спокойствия забаррикадировался в квартире и выкрикивал нечленораздельные фразы. Затем он поджег вещи и начал выбрасывать их.

Стражи порядка забросили в помещение несколько светошумовых гранат, после чего задержали украинца. Возмутителя спокойствия доставили на психиатрическое освидетельствование.

Ранее житель Донецка напал с ножом на прохожих, его задержали прибывшие на место полицейские. От действий злоумышленника пострадали три человека.