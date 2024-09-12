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02:49, 12 сентября 2024Мир

Умер бывший президент Перу

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер после нескольких лет борьбы с раком
Альберто Фухимори

Альберто Фухимори. Фото: Mariana Bazo / Reuters

Бывший президент Перу Альберто Фухимори умер в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его дочь Кейко Фухимори на своей странице в социальной сети Х.

Экс-глава Перу скончался после продолжительной борьбы с раком. «Просим тех, кто ценил его, сопровождать нас молитвой о вечном упокоении его души. Огромное спасибо, папа!» — написала дочь политика.

Фухимори был президентом Перу с 1990 по 2000 год, после чего более 15 лет провел в тюрьмах. Его признали виновным в злоупотреблении властью, коррупции и преступлениях против человечности. Политик вышел на свободу в 2023 году по гуманитарным основаниям из-за болезни.

В феврале стало известно о смерти президента Намибии Хаге Гейнгоба. Он скончался в больнице, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток.

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      Марина Совина
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