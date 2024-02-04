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07:27, 4 февраля 2024Мир

Президент Намибии умер после обнаружения рака

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в 82 года после обнаружения рака
Хаге Гейнгоб

Хаге Гейнгоб. Фото: Sumaya Hisham / Reuters

Президент Намибии Хаге Гейнгоб умер в больнице, где проходил лечение после обнаружения у него раковых клеток. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента страны Нанголо Мбумба, заявление которого опубликовал офис главы государства в социальной сети Х.

Мбумба уточнил, что глава государства скончался в воскресенье, 4 февраля 2024 года, около 00:04 (01:04 по Москве) в больнице Lady Pohamba, в которой проходил лечение. В связи с этим правительство Намибии «соберется немедленно, чтобы принять необходимые государственные меры».

В январе офис Гейнгоба заявил, что у 82-летнего политика во время медосмотра обнаружили раковые клетки. Тогда сообщалось, что глава государства пройдет необходимый курс лечения. При этом в его офисе заверили, что на фоне президентских и парламентских выборов, намеченных на конец 2024 года, он продолжит занимать свою должность.

Ранее умер бывший президент Финляндии Мартти Ахтисаари, ставший лауреатом Нобелевской премии мира. Он скончался в возрасте 86 лет.

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      Марина Совина
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