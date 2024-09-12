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14:17, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии допустили закупку боеприпасов у Украины

Министр обороны Эстонии: Таллин может закупить снаряды у Киева дешевле западных

Фото: Andy Commins / Pool / Getty Images

Эстония допускает закупку боеприпасов у Украины, часть которых может обойтись Таллину в пять раз дешевле западных аналогов. Об этом заявил глава эстонского Министерства обороны Ханно Певкур, передает телерадиокомпания ERR.

По его словам, речь идет лишь об определенных типах снарядов, которые одобрило Минобороны Украины, преимущественно ракетах. При этом он подчеркнул, что для Эстонии главным является то, чтобы эффективность украинских боеприпасов соответствовала западным аналогам.

Ранее сообщалось, что власти Украины обсудили с представителями НАТО ускорение предоставления Киеву помощи союзников. Стороны также затронули вопрос использования украинских поставщиков для поддержки экономики республики.

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      Алевтина Запольская
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