Украина обсудила с НАТО ускорение помощи

Минобороны Украины: Киев обсудил с делегацией НАТО ускорение помощи союзников

Украинская делегация обсудила с представителями НАТО ускорение предоставления помощи союзников. Об этом сообщило Минобороны Украины в своем Telegram-канале.

Встреча сторон прошла в Киеве. В ней приняли участие заместители министра обороны страны Александр Балануца и Станислав Гайдер, а также помощник генсекретаря НАТО по вопросам операций Томас Гоффус и новый руководитель представительства альянса на Украине Патрик Тернер.

Делегации обсудили необходимость прогресса взаимосовместимости с блоком и ускорения обещанной помощи от партнеров Киева. Кроме того, стороны затронули вопрос использования украинских поставщиков для поддержки экономики государства. Помимо этого, представители Украины подняли тему выполнения обещаний и оперативной логистики помощи бойцам страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский попросил членов НАТО нарастить поставки средств противовоздушной обороны. Он назвал значительным число зенитных ракетных комплексов, которые Киев еще не получил.