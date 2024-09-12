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09:39, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Эстонии заявили о колоссальном увеличении трат на боеприпасы

МО Эстонии: расходы на боеприпасы за 2 года были больше, чем за последние 30 лет

Фото: Alina Smutko / Reuters

Расходы Эстонии на покупку боеприпасов за два года оказались больше, чем за последние 30 лет. О колоссальном увеличении трат Таллина сообщил глава Минобороны страны Ханно Певкур в интервью агентству Bloomberg.

«За последние два года мы уже приобрели боеприпасов на сумму более 750 миллионов евро, что больше, чем за предыдущие 30 лет», — сказал министр обороны.

Он отметил, что до 2028 года Эстония потратит на боеприпасы еще три миллиарда евро. Певкур также призвал НАТО усилить противовоздушную оборону стран-участниц альянса. По его словам, государства Балтии находятся в наиболее критическом положении. Глава Минобороны отметил, что если их защитить, то Париж и Берлин тоже будут в безопасности.

11 сентября сообщалось, что Эстония инвестирует в оборонную инфраструктуру около полумиллиарда евро. Таллин вложит указанную сумму в различные военные объекты в 2025-2028 годах. Средства направят на казармы, стрельбища, полигоны, склады, дороги, мосты и порты.

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      Кристина Есикова
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