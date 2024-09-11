Эстония потратит на оборону полмиллиарда евро

Эстония инвестирует в оборонную инфраструктуру около полумиллиарда евро

Эстония инвестирует в оборонную инфраструктуру около полумиллиарда евро. Об этом сообщает издание ERR со ссылкой на Государственный центр оборонных инвестиций.

Суммарно в 2025-2028 годах в различные объекты инфраструктуры военного назначения в Эстонии будет инвестировано около полумиллиарда евро.

Инвестиции будут направлены на все виды военной инфраструктуры. Среди них: казармы, стрельбища, полигоны, склады, дороги, мосты и порты.

Все проекты будут реализовываться в западной (морская граница) и в юго-восточной части (граница с Россией) Эстонии.

Ранее Эстония заявила о планах закупить боеприпасы на сумму 1,6 миллиарда евро для сокрушения предполагаемого противника.