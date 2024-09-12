Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:27, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В Европе назвали возможное негативное последствие избрания Трампа для России

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Трамп будет угрожать России эскалацией

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США будут угрожать России эскалацией. О возможном негативном последствии его избрания заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), его запись доступна в Telegram.

Глава МИД Польши заявил, что общался с людьми из команды кандидата в президенты США по поводу планов Трампа по решению украинского конфликта. «Они говорят нам, что Трамп будет угрожать Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали», — заявил европейский политик.

Он также добавил, что США в любом случае примут участие в решении этого военного столкновения, так как от его исхода будет зависеть их авторитет среди союзников.

В этом же разговоре Сикорский заявил, что у Польши нет желания помогать Украине. По его словам, эта ситуация может измениться в том случае, если фронт начнет рушиться.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Американский миллиардер прокомментировал решение США по ракетам ATACMS

      Подсчитаны сбережения российского бизнеса на депозитах

      Ковальчук оценил возможный недопуск российских хоккеистов к Олимпиаде-2026

      Российские заправки начали терять деньги на продаже бензина

      Российская школьница решила сделать экстремальное фото и выпала из окна пятого этажа

      Лавров заявил о давно принятом Западом решении по ударам вглубь России

      Лавров назвал главной визитной карточкой Украины ядерный терроризм

      Россиянка лишила бывшего мужа «гробовых» за не вернувшегося с СВО сына

      ФСБ сообщила о приговоре диверсантам за подготовку подрыва моста в Херсоне

      В США инвестировали в доставку военных грузов через космос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше