Глава МИД Польши Сикорский заявил, что Трамп будет угрожать России эскалацией

В случае победы Дональда Трампа на президентских выборах США будут угрожать России эскалацией. О возможном негативном последствии его избрания заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), его запись доступна в Telegram.

Глава МИД Польши заявил, что общался с людьми из команды кандидата в президенты США по поводу планов Трампа по решению украинского конфликта. «Они говорят нам, что Трамп будет угрожать Путину эскалацией, чтобы заключить более выгодную сделку. Я просто передаю то, что мне сказали», — заявил европейский политик.

Он также добавил, что США в любом случае примут участие в решении этого военного столкновения, так как от его исхода будет зависеть их авторитет среди союзников.

В этом же разговоре Сикорский заявил, что у Польши нет желания помогать Украине. По его словам, эта ситуация может измениться в том случае, если фронт начнет рушиться.