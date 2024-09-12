В Европе заявили о нежелании защищать Украину

Глава МИД Польши Сикорский заявил, что у страны нет желания защищать Украину

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что у страны нет желания защищать Украину. В этом он признался в разговоре с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), запись которого доступна в Telegram.

Пранкеры позвонили европейскому политику от лица бывшего президента Украины Петра Порошенко и спросили у него, готова ли Варшава помочь Киеву. Сикорский ответил, что премьер-министр Польши не хотел бы этого делать.

«Все изменится, если фронт начнет рушится. Все может измениться, но на данный момент желание это делать (помогать Украине — прим. «Ленты.ру») нулевое», — заключил глава МИД Польши.

Ранее пранкеры пообщались с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. В разговоре с Вованом и Лексусом политик призвал западные страны передать Украине ракеты ATACMS и дать стране право на их использование, а также посодействовать в уничтожении Крымского моста.