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14:13, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Киеве задержали поджигателей автомобилей ВСУ

СБУ и Нацполиция Украины задержали в Киеве пятерых поджигателей автомобилей ВСУ

Фото: Telegram-канал «Служба безпеки України»

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции республики задержали пятерых поджигателей автомобилей военных. Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным украинских правоохранителей, подозреваемые подожгли пять транспортных средств в трех районах Киева. Рядом с уничтоженными машинами фигуранты оставляли листовки, «направленные на дискредитацию» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в СБУ, задержанными оказались жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В их отношении было возбуждено уголовное дело о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли автомобиль украинского военнослужащего. Инцидент произошел в районе Дарницкой площади.

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      Екатерина Грищенко
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