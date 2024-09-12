В Киеве задержали поджигателей автомобилей ВСУ

СБУ и Нацполиция Украины задержали в Киеве пятерых поджигателей автомобилей ВСУ

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Нацполиции республики задержали пятерых поджигателей автомобилей военных. Об этом сообщает СБУ в Telegram.

По данным украинских правоохранителей, подозреваемые подожгли пять транспортных средств в трех районах Киева. Рядом с уничтоженными машинами фигуранты оставляли листовки, «направленные на дискредитацию» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как рассказали в СБУ, задержанными оказались жители Сумской, Полтавской и Николаевской областей в возрасте от 21 до 29 лет. В их отношении было возбуждено уголовное дело о препятствовании деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Им грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные подожгли автомобиль украинского военнослужащего. Инцидент произошел в районе Дарницкой площади.