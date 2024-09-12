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15:39, 12 сентября 2024Бывший СССР

В Молдавии зарегистрировали Санду кандидатом в президенты

ЦИК Молдавии зарегистрировал кандидатуру Санду в президенты

Фото: Carl Court / Getty Images

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала кандидатуру нынешнего президента Майи Санду для участия в выборах президента, передает ТАСС.

«Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Майю Санду кандидатом в президенты от партии "Действие и солидарность"», — заявила председатель ЦИК Анжела Караман. По ее словам, решение было принято единогласно.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля подал жалобу в ЦИК на главу государства Майю Санду и обвинил ее в нарушениях избирательного законодательства. По его мнению, нарушением является использование госсредств в политических целях и проводимая агитация ранее разрешенного срока.

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      Валентин Карант
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