В Молдавии зарегистрировали Санду кандидатом в президенты

ЦИК Молдавии зарегистрировал кандидатуру Санду в президенты

Центральная избирательная комиссия Молдавии зарегистрировала кандидатуру нынешнего президента Майи Санду для участия в выборах президента, передает ТАСС.

«Центральная избирательная комиссия постановила зарегистрировать Майю Санду кандидатом в президенты от партии "Действие и солидарность"», — заявила председатель ЦИК Анжела Караман. По ее словам, решение было принято единогласно.

Ранее кандидат в президенты Молдавии от оппозиционного блока «Победа» Василий Боля подал жалобу в ЦИК на главу государства Майю Санду и обвинил ее в нарушениях избирательного законодательства. По его мнению, нарушением является использование госсредств в политических целях и проводимая агитация ранее разрешенного срока.