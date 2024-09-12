В одном из городов Сумской области заявили о критической ситуации со светом после взрывов

Мэр Конотопа Семенихин назвал критической ситуацию со светом после взрывов

В городе Конотоп в Сумской области Украины после взрывов сложилась критическая ситуация с электричеством. Такой ее назвал градоначальник Артем Семенихин, передает РИА Новости.

По его словам, в результате взрывов энергетическая инфраструктура была серьезно повреждена. «Ситуация с электроснабжением в Конотопе просто критическая», — заявил мэр. Он добавил, что энергетики уже приступили к ликвидации повреждений, однако не стал прогнозировать, когда в домах появится свет.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по объектам инфраструктуры на Украине. В частности, очевидцы заявили о нескольких взрывах в Конотопе. Кроме того, удары были зафиксированы в городе Нежин Черниговской области и в Полтавской области.