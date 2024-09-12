В России из-за санкций США прекратили работу три сервиса

В России прекратили работу конструктор сайтов Wix, доска Miro и Coda

Онлайн-конструктор сайтов Wix, интерактивная доска Miro и платформа для совместной работы в интернете Coda прекратили работу в России с 12 сентября. Об этом сообщается на сайтах компаний.

Последние два сервиса также ушли из Белоруссии. Wix отмечал, что после блокировки аккаунта все сайты, принадлежащие пользователю, будут сняты с публикации и недоступны к просмотру.

В Miro сообщили, что компания должна следовать всем нормативным актам в Евросоюза и Соединенных Штатов, включая санкции и другие требования соблюдений торговых норм.

Рабочее пространство для совместной онлайн-работы Coda также сообщало, что прекратит работу в целях соблюдения санкций.

Также стало известно, что разработчик ПО для маркетинга Hubspot и платформа таск-менеджемета ClickUp заблокируют доступ к своим сервисам на территории России.

9 сентября работу в России прекратил сервис для создания заметок и списков Notion. Платформой были закрыты все рабочие пространства, которые идентифицировались как расположенные в РФ.