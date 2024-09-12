В России изобрели способ резко поднять урожай агрокультур

Ученые ЯГТУ создали стимулятор роста растений для повышения урожайности на 50 %

Ученые Ярославского государственного технического университета (ЯГТУ) разработали стимулятор роста растений, который поможет увеличить урожайность различных видов агрокультур на 50 процентов и более. Об открытии сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского вуза.

Стимулятор роста, как уточняется, способен активизировать физиологические процессы растений и способствовать их активному развитию. Открытие специалистов ЯГТУ позволит ускорить прорастание семян и помочь прорастанию мощной корневой системы. В результате аграрии, которые будут использовать этот стимулятор, смогут рассчитывать на более высокий урожай.

В ЯГТУ добавили, что средство демонстрирует эффективность не только в открытом грунте, но и в условиях тепличных комплексов. Использовать его смогут не только крупные агропредприятия, но также частные садоводы и фермеры.

Новым стимулятором, в частности, можно будет обрабатывать различные виды культур, включая зерновые, овощные, ягодные и декоративные. «Максимальная прибавка урожая по отношению к контролю составила 8,4-12,9 ц/га, что соответствует увеличению урожайности от 41,2 до 63 процентов», — резюмировала профессор кафедры «Химическая технология биологически активных веществ и полимерных композитов» ЯГТУ Нина Герасимова.

Открытие ученых института приобретает особую актуальность на фоне нынешних проблем с урожаем агрокультур на фоне неблагоприятных погодных условий. Из-за весенних заморозков в ряде регионов Центральной России и продолжительной засухи в южных областях, в частности, пострадали посевы различных зерновых культур, утверждал ранее вице-премьер Дмитрий Патрушев. Суммарный же ущерб, по его оценке, составил свыше 1 миллиона гектаров посевов. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, оценил урон от непогоды в 1,2 процента урожая.