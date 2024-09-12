В России ответили на отказ Зеленского от мирной инициативы Китая и Бразилии

Сенатор Климов связал отказ Зеленского от мирной инициативы КНР влиянием Запада

Президент Украины Владимир Зеленский отвечает отказом на мирную инициативу Китая и Бразилии, поскольку завершать конфликт не в интересах Запада, заявил в разговоре с «Лентой.ру» сенатор Совфеда Андрей Климов.

«Зеленский не является субъектом международного права. Он и раньше был зависим от Запада, а теперь подавно, — сказал сенатор. — Президент Украины просто озвучивает те или иные тезисы, согласованные с Лондоном и Брюсселем, иногда что-то добавляя от себя».

Климов считает, что у западных политиков нет стремления к урегулированию украинского конфликта. Напротив, его продолжение и затягивание соответствует их интересам, потому любые мирные инициативы либо игнорируются, либо осуждаются.

«Есть серьезные предложения со стороны Китая, интересные инициативы у Бразилии, в ЮАР тоже предлагали решения. Но это никого не интересует. Потому что Запад сейчас не про мир, а про продолжение сдерживания России, в том числе при помощи украинского конфликта», — заключил политик.

Ранее Зеленский раскритиковал мирный план Бразилии и Китая. Глава государства убежден, что предложенная инициатива деструктивна.