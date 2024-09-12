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14:57, 12 сентября 2024Экономика

В России появилась новая биржа

«Центральная торговая система» стала седьмой российской биржей

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В России появилась новая биржа — Центробанк выдал соответствующую лицензию АО Биржа «Центральная торговая система» (ЦТР), сообщается на сайте организации.

Отмечается, что она стала седьмой в списке лицензированных российских бирж.

В самом АО указали, что теперь площадка сможет увеличить объем ликвидности на оптовом товарном рынке, привлекать новых участников торгов, отраслевое регулирование которых требует заключать сделки на биржевых торгах. Расширится также перечень доступных рынков и инструментов, говорится в материалах ЦТР.

Ранее стало известно, что новая биржа для торгов ценными бумагами в России может появиться на базе бывшей биржи «Санкт-Петербург», которая с февраля 2024 года переименована в АО «Восточная биржа имени В.В. Николаева». Об этом «Ведомостям» сообщили источники в брокерских компаниях.

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