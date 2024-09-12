В России предложили сделать разводы экономически неэффективными

Экономист Зубец: сохранению семей поспособствует кратное увеличение алиментов

«Кратное увеличение» алиментов, которые бросивший семью мужчина будет выплачивать «всю свою оставшуюся жизнь» позволит сделать разводы в РФ экономически неэффективными, заявил радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец.

По его словам, выплаты должны достигать трех четвертей от дохода, если у пары был не один ребенок, и это будет способствовать большей сплоченности семей. «Любой человек должен понимать, что, если он родил ребенка, уйти из семьи он может, но это будет его экономическая катастрофа на всю оставшуюся жизнь», — резюмировал экономист, признав, что такие шаги могут сказаться на рождаемости.

В июле российские власти одобрили предложение о резком увеличении пошлин за развод. Решение поддержали депутаты, после чего соответствующий закон подписал президент Владимир Путин. Согласно документу, госпошлина за расторжение брака как при взаимном согласии, так и через суд с 1 января 2025 года вырастет с 650 до 5 тысяч рублей.