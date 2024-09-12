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20:39, 12 сентября 2024Экономика

В России собрались ускорить строительство самой дорогой дороги

Власти планируют ускорить строительство трассы Джубга — Сочи

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости

Власти планируют ускорить строительство трассы Джубга — Сочи, которую называют самой дорогой в России. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Сергея Кривоносова на Х форуме дорожных инициатив ГК «Автодор».

Речь идет об участке дороги Кудепста — село Веселое протяженностью около десяти километров. По плану строительство должно завершиться в 2026 году. Благодаря этому отрезку может в два раза снизиться нагрузка на существующие трассы, сообщил Кривоносов. Следующий этап строительства трассы Джубга — Сочи планируют начать в 2024 году.

Ранее стало известно, что строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей, 600 миллиардов из которых планируется привлечь из внебюджетных источников.

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      Мария Черкасова
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