В России собрались ускорить строительство самой дорогой дороги

Власти планируют ускорить строительство трассы Джубга — Сочи

Власти планируют ускорить строительство трассы Джубга — Сочи, которую называют самой дорогой в России. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на заявление депутата Госдумы РФ Сергея Кривоносова на Х форуме дорожных инициатив ГК «Автодор».

Речь идет об участке дороги Кудепста — село Веселое протяженностью около десяти километров. По плану строительство должно завершиться в 2026 году. Благодаря этому отрезку может в два раза снизиться нагрузка на существующие трассы, сообщил Кривоносов. Следующий этап строительства трассы Джубга — Сочи планируют начать в 2024 году.

Ранее стало известно, что строительство скоростной трассы Джубга — Сочи обойдется примерно в 1,4 триллиона рублей, 600 миллиардов из которых планируется привлечь из внебюджетных источников.