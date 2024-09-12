В России спрогнозировали рекордные продажи машин

Глава «АВТОДОМ» Ольховский: в сентябре в РФ ожидаются рекордные продажи машин

По итогам сентября 2024 года суммарные объемы продаж автомобилей в России могут оказаться рекордными после периода летнего затишья. Такой прогноз дал генеральный директор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский, его слова приводит «Автостат».

Как уточнил эксперт, на объемы продаж машин в сентябре будут во многом оказывать влияние усилия автодилеров ради наращивания продаж. Отечественные компании, считает он, сделают все возможное, чтобы увеличить реализацию перед повышением утилизационного сбора с 1 октября 2024 года.

От результатов третьего квартала, добавил аналитик, во многом будет зависеть итоговый размер бонусов, которые дилеры получают от поставщиков. «Уверен, в октябре мы увидим рекордные данные за сентябрь и уже выстраиваем свои процессы, исходя из увеличения спроса», — резюмировал Ольховский.

Ранее в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) сообщили, что по итогам августа суммарные продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России продемонстрировали наивысший результат для этого времени года за последние десять лет. За последний летний месяц в стране реализовали в общей сложности 155,3 тысячи подобных машин и показали прирост в 34 процента к уровню того же периода 2023-го.