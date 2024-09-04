На российском авторынке зафиксировали рекордные объемы продаж

АЕБ: продажи новых автомобилей показали наилучший результат августа за 10 лет

В последнем месяце лета 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей достигли 155,3 тысячи штук, что на 34 процента превысило августовские показатели 2023 года. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ), которую цитирует «Интерфакс».

По ее данным, продажи новых автомобилей в августе продемонстрировали самый лучший результат за десять лет, начиная с 2015 года. Причину такого рекорда объясняют тем, что на российской рынке образовался значительный отложенный спрос. Кроме того, многие потенциальные автовладельцы стремятся приобрести новое транспортное средство до того, как 1 октября будет повышена ставка утилизационного сбора.

Ранее стало известно, что с 26 августа по 1 сентября в России рекордно выросли продажи китайских кроссоверов Haval Jolion. Речь идет о 2510 продажах.

Кроме того, в июле продажи китайских подержанных машин увеличились на 80 процентов, если сравнивать с седьмым месяцем 2023 года. Было продано 18 241 автомобилей.