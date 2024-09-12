В российском регионе сообщили о падении беспилотников

В Курской области сообщили о падении как целых БПЛА, так и их фрагментов

В ночь на 12 сентября в Курской области было зафиксировано падение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил глава Пристенского района Виктор Петров в Telegram.

По словам Петрова, упали не только обломки БПЛА, но и целые дроны с неразорвавшейся боевой частью.

Глава района не уточнил, что привело к таким последствиям. Он призвал жителей не приближаться к дронам и в случае их обнаружения сообщить в экстренные службы по номеру 112.

По данным Минобороны, Курская область стала одним из регионов, над которыми в ночь на 12 сентября были сбиты украинские беспилотники. БПЛА были перехвачены при попытке нанесли удар по объектам на российской территории, отметили там.