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07:11, 12 сентября 2024Россия

Украина за ночь пыталась ударить по трем регионам России

МО: силы ПВО сбили 5 дронов над Курской, Белгородской и Брянской областями

Фото: Vladimir Baranov / Global Look Press

В ночь на четверг, 12 сентября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать три региона России. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Там уточнили, что всего за ночь средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили пять беспилотников. Так, по два дрона сбили над Белгородской и Курской областями, еще один — над Брянской областью.

В оборонном ведомстве назвали действия Украины попыткой совершить террористическую атаку по объектам на территории России. Других подробностей там не привели.

Днем ранее, 11 сентября, ВСУ пытались атаковать российскую Арктику. Три беспилотника сбили в небе над Мурманской областью. Росавиация на фоне попытки атаки сообщала об ограничениях в работе аэропортов Мурманска и Апатитов. ВСУ, по неофициальным данным, пытались атаковать аэродром Оленья, который используется для вылета российских стратегических бомбардировщиков, беспилотником самолетного типа А-22 «Летучая лисица». Один из дронов, как сообщается, мог лететь со стороны Норвегии.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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