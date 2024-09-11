Губернатор заявил об отражении атаки беспилотников на Мурманскую область

Губернатор Чибис: три беспилотника ВСУ сбили в небе над Мурманской областью

В небе над Мурманской областью сбили три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об отражении атаки на регион отчитался губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале.

«Все 3 беспилотника в Мурманской области сбиты», — отчитался глава региона.

Украина пыталась атаковать Мурманскую область днем в среду, 11 сентября. Чибис тогда заверил жителей, что для обеспечения безопасности принимаются все необходимые меры. Росавиация на фоне попытки атаки сообщала об ограничениях в работе аэропортов Мурманска и Апатитов.