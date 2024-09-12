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12:02, 12 сентября 2024Силовые структуры

В Санкт-Петербурге задержали организовавшую незаконную миграцию группировку

В Санкт-Петербурге задержали организаторов легализации более 500 мигрантов

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге провели задержание двоих граждан ближнего зарубежья и четверых россиян, которые подозреваются в создании группировки по организации незаконной миграции. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.

По данным МВД, злоумышленники находили иностранных граждан, которым была необходима регистрация на территории города или области, и договаривались с местными жителями, готовыми оформить их у себя за денежное вознаграждение. Установлено что двое работников областного центра по предоставлению госуслуг населению были осведомлены о криминальной схеме. Однако они продолжали участвовать в ней из-за личной выгоды и с конца 2023 года по июнь 2024 организаторами были легализованы более 500 мигрантов.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации») УК РФ. В данный момент четверо заключены под стражу, еще двоим избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Госдуме захотели усложнить получение мигрантами российского гражданства.

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      Артем Соколов
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