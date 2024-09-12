В Совфеде отреагировали на смерть Сванидзе

Сенатор Косачев рассказал о влиянии Сванидзе на его мировоззрение

Член Совфеда Константин Косачев отреагировал на смерть журналиста Николая Сванидзе. О том, каким политик запомнил общественного деятеля, он написал в Telegram.

Косачев рассказал, что Сванидзе оказал внимание на его мировоззрение. Отдельно он отметил передачу «Исторические хроники», которую вел журналист.

Сенатор назвал Сванидзе своим добрым товарищем. «Вечная память!» — написал он.

О смерти Сванидзе на 70-м году жизни стало известно утром 12 сентября. В последние годы журналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга.