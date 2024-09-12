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23:38, 12 сентября 2024Мир

В США оценили вероятность встречи Байдена и Зеленского на полях Генассамблеи ООН

В Белом доме не подтвердили встречу Байдена и Зеленского на полях недели ГА ООН
Джо Байден и Владимир Зеленский

Джо Байден и Владимир Зеленский. Фото: Yves Herman / Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала возможность встречи президента США Джо Байдена и главы Украины Владимира Зеленского на полях недели высокого уровня Генассамблеи ООН. Ее слова приводит ТАСС.

Жан-Пьер оценила вероятность встречи Байдена и Зеленского на полях Генассамблеи ООН и не подтвердила подобные планы. Она подчеркнула, что на данный момент не может комментировать подробности о предстоящих в Организации событиях.

«Мы сможем предоставить больше информации позже», — заверила она на регулярном брифинге для журналистов.

Ранее Байден и Зеленскийподписали соглашение о безопасности на десять лет. Согласно документу, при «нападении или угрозе такового против Украины» высшие должностные лица двух стран встретятся в течение суток, чтобы проконсультироваться об ответных мерах.

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      Марина Совина
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