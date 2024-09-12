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06:22, 12 сентября 2024Интернет и СМИ

В США заявили о неспособности Трампа и Харрис завершить конфликт на Украине

RS: Трамп и Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис имеют смутное представление о конфликтах на Украине и в Газе, а также неспособны их завершить. Об этом заявила главный редактор журнала Responsible Statecraft (RS) Келли Влахос.

По ее словам, бывший глава государства и действующий вице-президент не обозначили четких внешнеполитических программ. Также они неумело использовали исторические факты и цифры, превратив дискуссию о конфликтах в бессмысленную, подчеркнула Влахос.

Также главред журнала отметила, что Трамп и Харрис не понимают реальных причин конфликта между Россией и Украиной.

Дебаты кандидатов в президенты США Трампа и Харрис состоялись 10 сентября на телеканале ABC News. Спустя несколько минут после окончания дебатов штаб Камалы Харрис призвал Трампа провести еще один раунд дебатов. Представитель штаба Харрис Джен О'Мэлли Диллон заявил, что «под ярким светом американский народ увидел выбор, с которым ему придется столкнуться этой осенью на выборах: между движением вперед с Харрис или отступлением с Трампом».

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      Евгений Силаев
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