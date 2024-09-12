В США заявили о нежелании Трампа идти против Путина

Советник Трой: Трамп показал, что не хочет идти против Путина из-за Украины

Слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о желании остановить конфликт на Украине, сказанные в ходе дебатов с оппонентом от демократов Камалой Харрис, демонстрируют то, что он не хочет идти против позиции российского лидера Владимира Путина. Об этом заявила экс-советник бывшего вице-президента США Майка Пенса Оливия Трой в эфире CNN.

«Это невероятно тревожно, и это говорит о том, что он [Трамп] не хочет идти против Путина. [Очевидно, что] это сообщение для США и всего мира», — заявила бывший советник.

Выступая на дебатах, Трамп сказал, что хочет остановить конфликт и спасти жизни людей, а не победы Украины. Он пообещал, что добьется этого в течение нескольких дней путем прямых переговоров с обеими сторонами. «Дипломаты были больше всего поражены, если не удивлены, отказом Трампа сказать, хочет ли он, чтобы Украина победила Путина», — писало издание The Guardian.