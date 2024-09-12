В США заявили об усталости украинцев от конфликта с Россией

Экс-помощник Обамы Купчан: украинцы устали от конфликта с Россией

Украинцы устали от конфликта с Россией, из-за чего перспектива мирных переговоров становится все более реальной. Об этом заявил бывший специальный помощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны», — сказал Купчан.

Кроме того, Украина столкнулась с проблемами на поле боя и во внешней политике. По мнению бывшего помощника Обамы, все это подталкивает Киев к началу мирных переговоров.

Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского.

Уилкерсон заявил, что взаимодействие Киева с западными странами происходит через Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.

