Украинцы устали от конфликта с Россией, из-за чего перспектива мирных переговоров становится все более реальной. Об этом заявил бывший специальный помощник президента США Барака Обамы Чарльз Купчан в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.
«Почти 50 процентов украинского населения призывают к переговорам о прекращении конфликта. Я думаю, это происходит потому, что они измотаны», — сказал Купчан.
Кроме того, Украина столкнулась с проблемами на поле боя и во внешней политике. По мнению бывшего помощника Обамы, все это подталкивает Киев к началу мирных переговоров.
Ранее американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что мирные переговоры Украины с Россией будут успешными только без участия в них США и украинского лидера Владимира Зеленского.
Уилкерсон заявил, что взаимодействие Киева с западными странами происходит через Зеленского. По его словам, если бы на Украине смогли определить легитимного лидера через настоящие выборы, это было бы «пощечиной» США и Британии.