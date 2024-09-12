В туалете российской школы установили камеры видеонаблюдения

В Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения

В селе Миловка в Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения. На это обратили внимание родители, пишет «Подъем».

Со слов родителей, дети пожаловались, что в туалетах российской школы установили камеры, в обзор которых попадает часть унитазов в уборных для девочек, а писсуары в туалете для мальчиков видны полностью. Родители заявили, что дети боятся ходить в туалет в образовательном учреждении и «терпят до дома».

Как пишет издание, в школе утверждают, что кабинки на камерах якобы не видны. Прокуратура начала проверку. Глава сельской администрации Мусавир Шабиев, в свою очередь, заявил, что установку записывающего оборудования с ним не согласовывали.

Глава администрации предположил, что установить камеры, вероятно, решили для того, чтобы следить за порядком — чтобы никто не портил имущество школы и не обижал сверстников. При этом он назвал такое решение неправильным.

«Это ущемление детей. Наблюдать детей через камеры в туалетах — это очень неприятная вещь. Я сторонник того, чтобы не таким способом работать, чуть-чуть по-другому», — отметил Шабиев.

Ранее в туалете детского лагеря «Искорка» в Челябинской области нашли камеры. В учреждении заявили, что камеры установлены в умывальных зонах, а также «в потенциально опасных и критических местах» с целью обеспечения безопасности детей.

