Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:01, 12 сентября 2024Россия

В туалете российской школы установили камеры видеонаблюдения

В Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения

Фото: Roman Zaiets / Shutterstock / Fotodom

В селе Миловка в Башкирии в туалете школы установили камеры видеонаблюдения. На это обратили внимание родители, пишет «Подъем».

Со слов родителей, дети пожаловались, что в туалетах российской школы установили камеры, в обзор которых попадает часть унитазов в уборных для девочек, а писсуары в туалете для мальчиков видны полностью. Родители заявили, что дети боятся ходить в туалет в образовательном учреждении и «терпят до дома».

Как пишет издание, в школе утверждают, что кабинки на камерах якобы не видны. Прокуратура начала проверку. Глава сельской администрации Мусавир Шабиев, в свою очередь, заявил, что установку записывающего оборудования с ним не согласовывали.

Глава администрации предположил, что установить камеры, вероятно, решили для того, чтобы следить за порядком — чтобы никто не портил имущество школы и не обижал сверстников. При этом он назвал такое решение неправильным.

«Это ущемление детей. Наблюдать детей через камеры в туалетах — это очень неприятная вещь. Я сторонник того, чтобы не таким способом работать, чуть-чуть по-другому», — отметил Шабиев.

Ранее в туалете детского лагеря «Искорка» в Челябинской области нашли камеры. В учреждении заявили, что камеры установлены в умывальных зонах, а также «в потенциально опасных и критических местах» с целью обеспечения безопасности детей.

Что думаешь? Оцени!
      Елена Торубарова
      Обсудить
      Последние новости

      «Все идет по плану». Зеленский подтвердил контрнаступление России под Курском и заявил, что Украина была готова

      Медведчук обвинил Зеленского в лишении Украины суверенитета

      Мошенницу Анну Делви заметили на Неделе моды с тюремным браслетом

      На Западе заявили об изоляции войск ВСУ в Курской области

      Игра в карты привела российского пенсионера к несовместимым с жизнью травмам

      МВД России объявило в розыск шестерых иностранных журналистов

      Надежда Бабкина спела на сцене с роботом

      Познер назвал причины отказа от работы на Западе во время спецоперации

      Врачи спасли мужчину с огромным «кораллом» в почке

      Финские школьники сбежали с экскурсии и оказались в России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше