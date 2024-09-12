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06:31, 12 сентября 2024Наука и техника

Apple создаст дешевые очки дополненной реальности

The Elec: для дешевых очков альтернативной реальности Apple нашли новый дисплей

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Корпорация Apple будет использовать в новых очках смешанной реальности (MR) дешевые дисплеи. Об этом сообщает корейское издание The Elec.

По информации источников медиа, японская компания Japan Display Inc (JDI) изобрела качественные и относительно недорогие OLED-экраны на основе стекла. Журналисты издания полагают, что с их помощью корпорация Apple создаст дешевую версию Vision Pro — известно, что летом 2019 года IT-гигант инвестировал в JDI 100 миллионов долларов.

Специалисты объяснили, что новые дисплеи базируются на основе стекла, а не кремния, как экраны в Vision Pro. Дисплеи очков дополненной реальности дороже, так как кремниевая подложка может обеспечивать высочайшее разрешение картинки. По некоторым оценкам, найденный японскими партнерами Apple материал позволит снизить стоимость шлема альтернативной реальности в два раза. Очки Apple Vision Pro стоят 3500 долларов, или около 381 тысячи рублей.

Также в сообщении говорится, что каждый экран Vision Pro имеет плотность 3391 пиксель на дюйм. Для сравнения, недорогой OLED-дисплей на основе стекла получил плотность около 1500 пикселей на дюйм.

В конце августа авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что Apple отложила выпуск первых ноутбуков и планшетов с гибким экраном. Первый подобный девайс выйдет не раньше 2027 года.

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      Андрей Ставицкий
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