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21:00, 12 сентября 2024Мир

Внучка Муссолини покинет правую партию «Братья Италии» из-за ее «слишком правой позиции»

ANSA: внучка Муссолини покинет партию «Братья Италии» из-за ее правой позиции
Рахель Муссолини

Рахель Муссолини. Фото: Mauro Scrobogna / Globallookpress.com

Внучка лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини Рашель покинет партию «Братья Италии», которую возглавляет премьер-министр страны Джорджия Мелони, из-за слишком правой позиции партии в вопросе прав меньшинств. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Для меня пришло время перевернуть страницу и присоединиться к партии, которая, как я чувствую, ближе к моим умеренным и центристским взглядам», — сообщила Муссолини.

Как уточняет агентство, политик перейдет в партию «Вперед, Италия», основанную бывшим главой итальянского правительства Сильвио Берлускони.

По информации агентства Reuters, Муссолини приняла решение покинуть партию из-за разногласий с Мелони по поводу половой принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф.

Ранее итальянскую журналистку Джулию Кортезе оштрафовали за шутки про рост Мелони. В 2021 году Кортезе опубликовала отредактированную фотографию Мелони, на которой она изображена на фоне портрета Муссолини.

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      Дарья Балацкая
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