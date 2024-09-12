Внучка Муссолини покинет правую партию «Братья Италии» из-за ее «слишком правой позиции»

ANSA: внучка Муссолини покинет партию «Братья Италии» из-за ее правой позиции

Внучка лидера итальянских фашистов Бенито Муссолини Рашель покинет партию «Братья Италии», которую возглавляет премьер-министр страны Джорджия Мелони, из-за слишком правой позиции партии в вопросе прав меньшинств. Об этом сообщает агентство ANSA.

«Для меня пришло время перевернуть страницу и присоединиться к партии, которая, как я чувствую, ближе к моим умеренным и центристским взглядам», — сообщила Муссолини.

Как уточняет агентство, политик перейдет в партию «Вперед, Италия», основанную бывшим главой итальянского правительства Сильвио Берлускони.

По информации агентства Reuters, Муссолини приняла решение покинуть партию из-за разногласий с Мелони по поводу половой принадлежности алжирской боксерши Иман Хелиф.

Ранее итальянскую журналистку Джулию Кортезе оштрафовали за шутки про рост Мелони. В 2021 году Кортезе опубликовала отредактированную фотографию Мелони, на которой она изображена на фоне портрета Муссолини.