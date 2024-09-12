Возлюбленная Джейсона Стэйтема показала квартиру с видом на море

Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала квартиру с панорамным видом на море

Возлюбленная британского актера Джейсона Стэйтема, модель Роузи Хантингтон-Уайтли, показала квартиру с панорамным видом на море. Фото с интерьерами она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На кадрах видно, что дизайн жилья выполнен в итальянском стиле. В интерьере преобладают светлые оттенки — в основном белый и бежевый. На фото попали кровать с необычным изголовьем, вазы, ковры, зеркала в деревянных рамах и плетеная соломенная люстра. Из окон от пола до потолка открывается вид на море. В этом жилье Хантингтон-Уайтли и Стэйтем остановились на время.

Модель состоит в отношениях с актером, который старше ее на 20 лет, с 2010 года. Знаменитости познакомились на музыкальном фестивале Coachella и почти сразу начали встречаться. В январе 2016 года пара объявила о помолвке. Хантингтон-Уайтли и Стэйтем до сих пор не женаты, но воспитывают двоих совместных детей.

Ранее Роузи Хантингтон-Уайтли опровергла слухи о беременности. Поклонники заподозрили, что модель ждет еще одного ребенка после фотографии знаменитости в неудачной позе, в которой у нее выделялся живот.