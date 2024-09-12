Врач предупредил о передающихся от голубей болезнях

Пульмонолог Бекетов: городские голуби способны заразить человека туляремией

После кормления голубей с рук или попыток удаления их помета без соблюдения правил личной гигиены человек может заболеть, предупредил пульмонолог Владимир Бекетов. Передающиеся от голубей болезни он перечислил в беседе с kp.ru.

Всего, уточнил Бекетов, известно около ста инфекций, которые могут переносить птицы и, в частности, городские голуби. Среди них — болезни, поражающие желудочно-кишечный тракт: сальмонеллез или кампилобактериоз и листериоз. Эти болезни проявляются в слабости, повышении температуры, тошноте, рвоте, головной боли, расстройстве желудка и могут приводить к повреждениям нервной системы и жизненно важных органов.

Кроме того, голуби способны заразить человека туляремией, поражающей лимфатические узлы, а также орнитозом, опасным для дыхательной системы, добавил врач. Грибковый криптококкоз, тоже передающийся через контакт с голубем, лечить сложно, он может поражать разные органы и системы вплоть до нервной, предупредил Бекетов.

Также, продолжил врач, голуби способны передавать еще аллергены, которые со временем могут приводить к развитию у человека аллергической реакции и пневмонии. «Это могут быть разные пневмонии, в том числе аутоиммунно-воспалительные пневмонии, которые, например, встречаются у работников птицефабрик или у людей, которые разводят птиц. И при таком пути развития болезни мы никакой бактерии ни в крови, ни в легких не найдем», — отметил он.

Наконец, голуби — потенциальные переносчики паразитов, обратил внимание пульмонолог. Эти птицы могут переносить клещей, клопов, жуков и даже ленточных червей, сказал врач.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов предупредил о рассадниках болезней дома. По его словам, на кухонной раковине, губках и тряпках могут находиться кишечная палочка, сальмонелла и другие патогенные бактерии.