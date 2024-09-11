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05:32, 11 сентября 2024Забота о себе

Россиян предупредили о рассадниках опасных болезней в квартире

Химик Панов предупредил о стафилококках в гаджетах россиян

Фото: freepik / Freepik

Бактерии, грибки и паразиты могут обитать даже в кажущихся очень чистыми квартирах, заявил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Алексей Панов. В частности, он предупредил о стафилококках и норовирусах, опасных для человека.

«На кухонной раковине, губках и тряпках могут находиться кишечная палочка, сальмонелла и другие патогенные бактерии. Эти микроорганизмы попадают на продукты и вызывают пищевые отравления, — рассказал Панов. — Поверхности разделочных досок и столешниц тоже могут стать рассадниками микробов, если не дезинфицируются должным образом после контакта с сырыми продуктами».

Во влажной среде ванных комнат, по словам химика, активно растут плесень и стафилококки. Вдыхание плесени может привести к респираторным проблемам, аллергическим реакциям, потому Панов рекомендовал регулярно проветривать помещение, чтобы снизить уровень влажности.

«Подушки и матрасы могут быть рассадниками пылевых клещей, которые питаются мертвыми клетками кожи. Эти микроскопические паразиты вызывают аллергические реакции и усугубляют состояние астматиков. В борьбе с ними помогут регулярная смена белья, стирка в горячей воде, использование защитных чехлов для подушек и матрасов», — посоветовал эксперт.

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Неожиданным источником болезнетворных микроорганизмов собеседник «Ленты.ру» назвал мобильные телефоны, пульты дистанционного управления и клавиатуры — там, по его словам, могут быть золотистый стафилококк и норовирусы.

«Регулярная чистка и дезинфекция гаджетов снизит риск передачи инфекций. Использование антисептических салфеток или специальных средств для дезинфекции электронных устройств поможет поддерживать их приемлемую чистоту», — заключил Панов.

Ранее Панов предупреждал, что использование мочалок для тела может привести к нарушению защитного барьера кожи. Кроме того, оно может спровоцировать аллергию и другие проблемы со здоровьем.

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      Наталия Белова
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