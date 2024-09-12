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14:49, 12 сентября 2024Бывший СССР

ВСУ устроили массированный обстрел Новой Каховки

Сальдо: ВСУ устроили массированный обстрел Новой Каховки, под удар попал рынок

Фото: Telegram-канал Владимира Сальдо

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что под удар ВСУ, в частности, попал Центральный рынок. Жертвой атаки стал один мирный житель, еще шесть женщин и двое мужчин ранены, их госпитализировали.

Глава региона также добавил, что в минувшие сутки украинские военные выпустили по левобережью Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, атаковав, помимо Новой Каховки, еще ряд населенных пунктов.

Ранее Сальдо заявлял о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области. По его словам, украинские войска ежедневно обстреливают регион, а под их удары попадает мирное население, включая людей на автомобилях и велосипедах.

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      Алевтина Запольская
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