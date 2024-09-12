Сальдо: ВСУ устроили массированный обстрел Новой Каховки, под удар попал рынок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) устроили массированный обстрел Новой Каховки в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщает губернатор региона Владимир Сальдо.

Он уточнил, что под удар ВСУ, в частности, попал Центральный рынок. Жертвой атаки стал один мирный житель, еще шесть женщин и двое мужчин ранены, их госпитализировали.

Глава региона также добавил, что в минувшие сутки украинские военные выпустили по левобережью Херсонской области 38 снарядов из ствольной артиллерии, атаковав, помимо Новой Каховки, еще ряд населенных пунктов.

Ранее Сальдо заявлял о нечеловеческих действиях ВСУ в Херсонской области. По его словам, украинские войска ежедневно обстреливают регион, а под их удары попадает мирное население, включая людей на автомобилях и велосипедах.